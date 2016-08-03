В Херсоне задержали пограничника, который сбывал амфетамин

Как сообщил УНИАН прокурор Херсонской области Виталий Тригубенко, пограничника, который решил подработать, распространяя амфетамин, задерживали работники следственного отдела прокуратуры Херсонской области совместно с работниками облСБУ.

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В настоящее время, согласно статье 208 УПК Украины задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Сегодня будет решаться вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании ему меры пресечения.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники СБУ совместно с работниками внутренней безопасности Национальной полиции во время спецоперации разоблачили двух полицейских, причастных к изготовлению и реализации амфетамина.