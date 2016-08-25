На Львовщине чиновника райадминистрации будут судить за премирование своего сына

Как сообщает прокуратура области, Яворивским отделом Городокской местной прокуратуры составлен протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст.172-7 КУоАП, в отношении начальника одного из отделов Яворовской райгосадминистрации.

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Указанный чиновник, вопреки законодательству, не уведомил своего руководителя о наличии у него конфликта интересов, и предоставил премию и материальную помощь на общую сумму более 3700 гривень работнику отдела, который является его сыном.

Протокол о совершении такого правонарушения прокуратурой направлен в Яворовский районный суд Львовской области.