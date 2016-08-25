На Львовщине чиновника райадминистрации будут судить за премирование своего сына
Во Львовской области будут судить начальника одного из отделов Яворовской райгосадминистрации, который премировал подчиненного, явлющегося его сыном.
Как сообщает прокуратура области, Яворивским отделом Городокской местной прокуратуры составлен протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст.172-7 КУоАП, в отношении начальника одного из отделов Яворовской райгосадминистрации.
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Указанный чиновник, вопреки законодательству, не уведомил своего руководителя о наличии у него конфликта интересов, и предоставил премию и материальную помощь на общую сумму более 3700 гривень работнику отдела, который является его сыном.
Протокол о совершении такого правонарушения прокуратурой направлен в Яворовский районный суд Львовской области.