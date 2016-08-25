В Киеве на Крещатике открылась выставка "Люди Свободы" (фото)

В Киеве на улице Крещатик открылась выставка о «людях свободы» - 25 фигур из истории Украины ХХ века, которых историки считают гарантами независимости.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского института национальной памяти, экспозиция приурочена к 25-летию восстановления независимости Украины и рассказывает о 25 «людях свободы», которые своим трудом и борьбой в прошлом веке сделали ее возможной.

«Выставка построена в основном на иллюстративном материале, вы не увидите здесь очень много текста. Задача текста – заинтересовать людей этими непосредственными личностями для того, чтобы они начали искать дополнительную информацию о них. Самое важное в этой выставке – это фотографии, и наиболее выразительным элементом этой выставки являются глаза этих людей. Глаза тех людей, которых мы называем Людьми Свободы. Тех, кто не сломался, боролся. Благодаря кому наша независимость стала возможной», – пояснил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

В проекте - 25 мужчин и женщин, но есть 26-й персонаж выставки – герой Небесной Сотни Назар Войтович. “Фигура Назара Войтовича олицетворяет связь между тем путем, который пришлось пройти Украине к независимости, изменениями, которые происходили во время Революции достоинства, и будущим, которое еще ждет Украину”, – сказали авторы проекта.

Выставка «Люди Свободы», которая расположена возле Центрального почтамта на Крещатике, продлится до 12 сентября, а после ее завершения двадцать пять комплектов плакатов будут распространены по всем областям Украины.