Наблюдательный совет КСЗ разработал программу для урегулирования ситуации

Наблюдательный совет ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) разработал программу для урегулирования ситуации вокруг предприятия.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Наблюдательного совета ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» Валерий НОВИЦКИЙ.

«Мы заинтересованы в стабильной работе завода», - отметил В.НОВИЦКИЙ.

По его словам, в частности, Наблюдательный совет предприятия разработал девять шагов для урегулирования ситуации вокруг предприятия:

продажи на предприятии осуществлять только по прямым договорам с потребителями;

покупку сырья проводить только через тендеры;

на вакантные должности принимать работников на открытых конкурентных основаниях;

выборы председателя Правления осуществлять в трудовом коллективе открыто, следующие выборы председателя Правления провести через 9 месяцев;

проведение регулярных пресс-конференций, гласность и открытость в деятельности предприятия;

увеличить заработную плату рабочим предприятия с 1 сентября на 10%;

взять шефство над школами микрорайона и детскими домами города;

всех рабочих, вышедших на работу до 2 сентября, обеспечить рабочими местами и социальной защитой;

обратиться в правоохранительныхе органы о возбуждении ряда уголовных дел по фактам устроенных беспорядков на предприятии, саботажа и присвоения служебных полномочий.

Как сообщал УНИАН, 25 августа вечером группа неизвестных совершила попытку захватить административный корпус Кременчугского сталелитейного завода. Работники предприятия вызвали милицию и нападавшие были задержаны.

В этот же день на предприятии было сменено руководство - кабинет директора вместо Александра ХОЛОШИНА занял Дмитрий ЧЕРНЕНКО.