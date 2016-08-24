Начальник патрульной полиции Харькова попал в ДТП и получила "веселую" ночь

Об этом в Facebook написала сама Юськевич.

Она сообщила, что вчера, 23 августа, около 22:20 вблизи здания Харьковского горсовета она "осуществила контакт с машиной", которая двигалась перед ней.

Автомобили-участники ДТП не получили значительных повреждений, поэтому водители не имели взаимных претензий и разъехались.

Юськевич добавила, что аварию увидел сотрудник патрульной полиции, который, по ее словам, симпатизирует "Дорожному контролю". Вскоре к дому руководителя патрульной полиции прибыли активисты "Дорожного контроля" в количестве четырех автомобилей и около десятка людей.

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"Возле моего дома и началось самое интересное: шумиха, камеры, блокировки моей машины, вызовы на "102", в ходе громкого высказывания своего мнения относительно этого события разбудили соседей, которые именно и делали им замечание относительно их поведения. К нашему эмоциональному разговору присоединился мой муж", - рассказала она.

По словам Юськевич, она вызвала на место водителя другого автомобиля, с которым предварительно обменялась телефонами, и тот предоставил письменные поясненния патрульным, которых вызвали "102" активисты "Дорожного контроля".

"Действительно, я должна была быть более внимательной при управлении. Надеюсь больше этого не будет, но с уверенностью не могу сказать", - написала также она.