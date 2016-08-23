Появились фото с места расстрела полицейских в Тернопольской области

19:46, 23 августа 2016
Общество
2045 1

Появились фото с места перестрелки в селе Бабинцы Тернопольской области, во время которого погибли двое сотрудников полиции.

Снимки опубликовал сайт "20 минут".

Отмечается, что переговоры со стрелком длились всю ночь – с 22 на 23 августа.

"Одного полицейского подстрелил вечером, второго - в 5:45, третьего - около 9:00. В конце спецназ обезвредил стрелка взрывпакетами", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРасстрел двух полицейских на Тернопольщине: в МВД рассказали подробности и назвали имена погибших (фото)
Ранее УНИАН сообщал, что в Тернопольской области 45-летний местный житель открыл стрельбу из охотничьего ружья во дворе своего хозяйства. Когда прибыли полицейские, мужчина начал стрелять по ним. В результате погибли 30-летний майор и 31-летний капитан полиции.

45-летний мужчина, который убил двух полицейских на Тернопольщине, ранил еще одного и застрелил свою 41-летнюю жену.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter