Появились фото с места расстрела полицейских в Тернопольской области

Снимки опубликовал сайт "20 минут".

Отмечается, что переговоры со стрелком длились всю ночь – с 22 на 23 августа.

"Одного полицейского подстрелил вечером, второго - в 5:45, третьего - около 9:00. В конце спецназ обезвредил стрелка взрывпакетами", - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Тернопольской области 45-летний местный житель открыл стрельбу из охотничьего ружья во дворе своего хозяйства. Когда прибыли полицейские, мужчина начал стрелять по ним. В результате погибли 30-летний майор и 31-летний капитан полиции.

45-летний мужчина, который убил двух полицейских на Тернопольщине, ранил еще одного и застрелил свою 41-летнюю жену.