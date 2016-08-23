"Невыездной" Фейгин заявил, что Россия отказалась от идеи его изолировать
Адвокат Марк Фейгин заявил, что в ближайшие дни запрет на его выезд из РФ будет отменен.
Об этом он написал в Facebook.
"В ближайшие несколько дней запрет на выезд из РФ будет снят. Руководство ФССП вынуждено молчаливо согласиться с моей правотой. Они никогда в этом не признаются, но результат куда важнее", - написал он.
Кроме того, он сообщил, что в конце недели отправится в оккупированный Крым к Ильми Умерову.
Читайте такжеАдвокаты Савченко будут защищать в российском суде замглаву Меджлиса Умерова
Как сообщалось, Фейгину запретили выезд из России. Сейчас адвокат занимается защитой заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, который обвиняется по ст. 280.1 УК РФ - публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.