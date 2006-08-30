153 населенных пункта в Украине остались без света

В течение 29 августа в результате осложнения погодных условий (сильный дождь, шквалистые порывы ветра) вследствие срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач в четырнадцати областях произошло обесточивание 153 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения остаются в АР Крым - 73 н.п., Херсонской области - 26 н.п., Львовской - 13 н.п., Донецкой - 12 н.п., Тернопольской - 8 н.п., Днепропетровской - 3 н.п., Черкасской - 3 н.п., Николаевской - 3 н.п., Волынской - 3 н.п., Ивано-Франковской - 3 н.п., Закарпатской - 3 н.п., Киевской - 3 н.п.

К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.