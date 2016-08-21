ГПСУ: Российский общественный деятель попросил политического убежища в Украине
14:25, 21 августа 2016Общество
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Российский общественный деятель и писатель во время прохождения украинско-белорусской границы обратился к пограничникам Черниговского отряда с просьбой предоставить статус беженца на территории Украины в связи с политическим преследованием в России.
На данный момент гражданина России пограничники передали в миграционную службу / Фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), не разглашая персональные данные россиянина.
«Россиянин является известным писателем и общественным деятелем, который занимался активной протестной деятельностью в отношении существующего в России политического режима Путина», - сказано в сообщении.
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На данный момент гражданина России пограничники передали в миграционную службу.
Как сообщал УНИАН, в июне на границе с Беларусью гражданин РФ, который является уроженцем Дагестана, попросил статус беженца в Украине из-за религиозных преследований в России.
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