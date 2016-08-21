ГПСУ: Российский общественный деятель попросил политического убежища в Украине

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), не разглашая персональные данные россиянина.

«Россиянин является известным писателем и общественным деятелем, который занимался активной протестной деятельностью в отношении существующего в России политического режима Путина», - сказано в сообщении.

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На данный момент гражданина России пограничники передали в миграционную службу.

Как сообщал УНИАН, в июне на границе с Беларусью гражданин РФ, который является уроженцем Дагестана, попросил статус беженца в Украине из-за религиозных преследований в России.