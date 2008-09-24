С начала года совершены 18 нападений на почтальонов

С начала этого года зафиксированы 18 нападений на почтальонов “Укрпочты”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, в настоящее время в штате “Укрпочты” – более 46 тысяч почтальонов, 90% из которых - женщины.

В прошлом году было совершено 19 нападений на почтальонов. В 2005 и 2006 годах в результате преступных посягательств погибли 5 почтальонов.

На прошлой неделе в Волынской области было совершено нападение на почтальона и похищена ее сумка, в которой находилось более 8 тысяч гривен наличными и пенсионные ведомости. Почтальон попала в больницу.

Как отмечается в сообщении, при этом зарплата у почтальона - 688 грн.