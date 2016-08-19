Минобороны приглашает медиков на службу по контракту в госпиталях и частях ВСУ

Об этом УНИАН сообщили в Управлении коммуникаций и прессы Минобороны со ссылкой на начальника Центрального военно-медицинского управления ВСУ – начальника медицинской службы ВСУ Эдуарда Хорошуна.

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Отмечается, что сегодня Минобороны начало информационную кампанию под лозунгом “Спаси жизнь своим боевым побратимам – заключи контракт с Вооруженными силами Украины” с целью увеличения количества военных врачей.

По словам Хорошуна, проведение информационной кампании обусловлено необходимостью формирования постоянного кадрового резерва военных медиков, которые способны добросовестно выполнять воинский долг в военных госпиталях, медицинских ротах и в районе проведения АТО, оказывать медицинскую помощь раненным, травмированным военнослужащим ВСУ.

Он сообщил, что с этой целью Национальным военно-медицинским клиническим центром, военно-медицинскими клиническими центрами регионов, военными госпиталями организовано сотрудничество с военными комиссарами, руководителями медицинских и учебных заведений, начальниками департаментов и управлений здравоохранения областей и Украины по профессиональной ориентации медработников для дальнейшей службы в ВСУ и популяризации военной службы в медицинских учреждениях оборонного ведомства.

По словам Хорошуна, акцент делается на актуальность профессии военного врача, военного фельдшера, санинструктора, медицинской сестры.

Он проинформировал, что на сегодняшний день укомплектованность личным составом учреждений здравоохранения подчиненных Военно-медицинскому Департаменту Минобороны, составляет: врачи - 75,6%, средний медицинский персонал – 67,9%.

«В целом медицинская служба ВСУ укомплектована личным составом: врачи – 55%, средний медицинский персонал – 61% и младший медицинский персонал – на 46%», – добавил полковник медслужбы Хорошун.