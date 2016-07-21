В днепровский госпиталь за два дня доставили пятерых раненых бойцов АТО

Врачи днепровской больницы имени Мечникова говорят, что поток раненых из зоны АТО в последние месяцы сильно увеличился. Об этом со ссылкой на местный "34 канал" сообщает издание 056.ua.

Читайте такжеВ АП высмеяли угрозы боевиков "ЛНР" авиацией

Только за 19 и 20 июля в больницу доставили пять бойцов, получивших ранения в зоне АТО. У двоих из них ампутированы ноги и руки, но, не смотря на травмы, бойцы желают служить родине.

Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне АТО пятеро военных Вооруженных сил Украины получили ранения. В штабе АТО говорят, что количество обстрелов боевиков не уменьшается.