В днепровский госпиталь за два дня доставили пятерых раненых бойцов АТО

22:09, 21 июля 2016
Общество
2982 0

Врачи заявляют, что такого количества раненых, как в последние несколько месяцев, не было с начала АТО на Донбассе.

newsru.co.il

Врачи днепровской больницы имени Мечникова говорят, что поток раненых из зоны АТО в последние месяцы сильно увеличился. Об этом со ссылкой на местный "34 канал" сообщает издание 056.ua

Читайте такжеВ АП высмеяли угрозы боевиков "ЛНР" авиацией

Только за 19 и 20 июля в больницу доставили пять бойцов, получивших ранения в зоне АТО. У двоих из них ампутированы ноги и руки, но, не смотря на травмы, бойцы желают служить родине. 

Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне АТО пятеро военных Вооруженных сил Украины получили ранения. В штабе АТО говорят, что количество обстрелов боевиков не уменьшается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter