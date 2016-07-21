В днепровский госпиталь за два дня доставили пятерых раненых бойцов АТО
22:09, 21 июля 2016Общество
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Врачи заявляют, что такого количества раненых, как в последние несколько месяцев, не было с начала АТО на Донбассе.
В больницу доставили пятерых раненых бойцов / newsru.co.il
Врачи днепровской больницы имени Мечникова говорят, что поток раненых из зоны АТО в последние месяцы сильно увеличился. Об этом со ссылкой на местный "34 канал" сообщает издание 056.ua.
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Только за 19 и 20 июля в больницу доставили пять бойцов, получивших ранения в зоне АТО. У двоих из них ампутированы ноги и руки, но, не смотря на травмы, бойцы желают служить родине.
Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне АТО пятеро военных Вооруженных сил Украины получили ранения. В штабе АТО говорят, что количество обстрелов боевиков не уменьшается.
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