Порошенко не исключает введения военного положения и объявления мобилизации

15:48, 18 августа 2016
Общество
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в случае обострения ситуации на востоке и в Крыму может быть введено военное положение и объявлена мобилизация.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в городе Броды Львовской области после чествования памяти летчиков, погибших в зоне АТО.

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Президент напомнил, что с начала этого года более 45 тыс. украинцев заключили контракт на службу в армии. "Многие до нас говорили о контрактной армии - ничего не делалось. На сегодняшний день эти добровольцы-контрактники позволили мне как верховному главнокомандующему воздержаться от объявления новых очередей мобилизации", - сказал он.

В то же время, подчеркнул глава государства, "обострение ситуации на востоке и в Крыму не исключает возможности, в случае продолжения эскалации - вынуждены будем ввести военное положение и объявить мобилизацию".

Порошенко отметил и принципиальную позицию Украины о том, чтобы в координации с международными партнерами "вернуть агрессора за стол переговоров, заставить выполнять взятые на себя обязательства в Минском процессе и вернуть «нормандский формат».

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