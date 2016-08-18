Порошенко не исключает введения военного положения и объявления мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в городе Броды Львовской области после чествования памяти летчиков, погибших в зоне АТО.

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Президент напомнил, что с начала этого года более 45 тыс. украинцев заключили контракт на службу в армии. "Многие до нас говорили о контрактной армии - ничего не делалось. На сегодняшний день эти добровольцы-контрактники позволили мне как верховному главнокомандующему воздержаться от объявления новых очередей мобилизации", - сказал он.

В то же время, подчеркнул глава государства, "обострение ситуации на востоке и в Крыму не исключает возможности, в случае продолжения эскалации - вынуждены будем ввести военное положение и объявить мобилизацию".

Порошенко отметил и принципиальную позицию Украины о том, чтобы в координации с международными партнерами "вернуть агрессора за стол переговоров, заставить выполнять взятые на себя обязательства в Минском процессе и вернуть «нормандский формат».