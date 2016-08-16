Генштаб готовит проект указа об увольнении военных шестой волны мобилизации

Об этом сегодня на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления персонала - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Владимир Талалай, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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«Уволенные в запас военнослужащие в обязательном порядке зачисляются в оперативный военный резерв первой очереди. Вопросами социальной защиты уволенных в запас занимаются военные комиссариаты по месту их регистрации или проживания. Поэтому уволенные в запас военнослужащие должны не позднее 5 дней со дня выбытия из воинской части встать на воинский учет в военном комиссариате», - отметил Талалай.

Увольнение в запас будет проведено в течение двух месяцев с момента опубликования указа президента Украины. С целью планомерного увольнения, которое не должно сказаться на боеспособности, в воинских частях и в штабах военных округов разрабатываются списки и планы-графики увольнения личного состава, отметил он.

Как сообщалось, шестая волна мобилизации прошла летом 2015 года. В Генштабе ВСУ в июне заявляли, что планируют уволить в запас военных шестой волны мобилизации в августе-сентябре, однако сроки будут зависеть от обстановки, которая будет на момент принятия соответствующего решения.