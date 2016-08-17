Полиция продолжает расследовать историю главы отдела по угонам, задержанного пьяным за рулем "левого" авто

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в городе Киеве.

“Служебное расследование продолжается. По его результатам нам информации пока не предоставили”, — отметили в отделе коммуникаций.

Как сообщал УНИАН, полицейский Подольского райуправления Малько 22 июля был задержан в Киеве нарядом полиции за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. При задержании полицейский оказал сопротивление своим коллегам. Соответствующие материалы попали в Интернет.

Читайте такжеВ Киеве задержанный за рулем "левой" машины полицейский вместо наказания получил повышение - волонтерТакже волонтер Роман Синицын заявлял, что автомобиль, которым управлял Малько, принадлежит другому человеку, и был изъят за правонарушение.

12 августа в полиции сообщили, что проводят служебное расследование по факту инцидента с Малько. В главке заверили, что в результате проверки будет дана принципиальная оценка участникам этого инцидента, в том числе и рассмотрен вопрос о дальнейшем прохождении службы полицейским, который совершил правонарушение. После завершения проверки материалы служебного расследования будут направлены в прокуратуру.

По данным полиции, «на данный момент установлено, что гражданин М. не назначался на должность заместителя начальника управления полиции, а с 5 мая 2016 года находится на должности начальника сектора отдела уголовного розыска Подольского управления полиции».

Кроме того, Подольский райсуд Киева постановил закрыть производство за отсутствием в его действиях состава админнарушения.