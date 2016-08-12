В полиции отреагировали на историю с задержанным в "левой" машине киевским полицейским

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ НПУ в городе Киеве, информация о том, что правоохранитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и оказывал сопротивление работникам полиции, была размещена в сети Интернет.

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В полиции отметили, что, дождавшись рассмотрения материалов административного производства в суде и учитывая сроки возможного обжалования постановления в апелляционном порядке, было принято решение о назначении служебного расследования.

«В рамках проверки сотрудники инспекции также учтут информацию, которая была выложена волонтером Романом Синицыным. В частности, о ненадлежащем реагировании сотрудников полиции на возможное совершение уголовного правонарушения или непрофессиональное выполнение служебных обязанностей», - говорится в сообщении.

В главке заверили, что в результате будет дана принципиальная оценка действий участников этого инцидента, в том числе рассмотрен вопрос о дальнейшем прохождении службы полицейским, который совершил правонарушение. После завершения проверки материалы служебного расследования будут направлены в прокуратуру.

По данным полиции, «на данный момент установлено, что гражданин Н. не назначался на должность заместителя начальника управления полиции, а с 5 мая 2016 года состоит в должности начальника сектора отдела уголовного розыска Подольского управления полиции».

Кроме того, Подольский райсуд Киева постановил закрыть производство за отсутствием в его действиях состава админнарушения.

Ранее в СМИ сообщалось, что полицейский Подольского райуправления полиции Вячеслав Малько 22 июля был задержан в Киеве нарядом полиции за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Во время остановки полицейский оказал сопротивление своим коллегам.

Также волонтер Роман Синицын заявлял, что автомобиль, которым управлял Малько, принадлежит другому человеку, и ранее уже был изъят за правонарушение.