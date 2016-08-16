В очередях на границе с Польшей стоят 1,8 тысячи автомобилей - ГПСУ

Как отмечает Государственная пограничная служба, увеличение пассажиро-транспортного потока связано с завершением праздников, которые проходили на территории Польши.

"Именно большое количество автомобилей, которые одновременно пытаются пересечь украинско-польскую границу на всех направлениях, приводит к значительным очередям. При этом подавляющее большинство путешественников являются участниками малого приграничного движения", - говорится в сообщении ведомства.

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По данным ГПСУ, утром в пункте пропуска «Краковец» накопилось 400 транспортных средств, на КПП «Рава-Русская» – 350, «Ягодин» – 300, «Угринов» – 210, «Шегини» – 160, «Грушев» – 150, «Устилуг» – 120, «Смильница» – 70.

ГПСУ подчеркивает, что для обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения границы гражданами "принимаются все необходимые меры".