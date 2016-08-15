В Генпрокуратуре отрицают побег застройщика Войцеховского из Украины

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

В частности, по ее словам, и после уплаты залога в 14 миллионов гривень Войцеховский «находится в пределах Украины и сотрудничает со следствием».

Сарган отметила, что следователь Генпрокуратуры после появления информации от народного депутата Дмитрия Белоцерковця опровергал факт якобы бегства бизнесмена к России. Сегодня в 9:00 он лично общался с Войцеховским.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 августа, Белоцерковец заявил, что Войцеховский сбежал в Россию "на следующий день" после того, как Печерский районный суд выпустил его под залог.

27 июля по Войцеховского был внесен залог в 14 миллионов гривень и позже он был выпущен из-под стражи.

Войцеховский подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 12,5 миллиона гривень, создании преступной группы, незаконном захвате земельных участков под строительство 40 объектов и других преступлениях.

По версии следствия, в течение 2012-2014 годов должностные лица группы строительных компаний под руководством Войцеховского самовольно в Киеве заняли 42 земельные участки и незаконно начали на них строительство ряда жилых и офисно-торгово-жилых комплексов.