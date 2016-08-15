Освобожденный под залог киевский застройщик Войцеховский сбежал в Россию – нардеп

Об этом сообщил народный депутат Украины, советник мэра Киева Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

«Стало известно, что создатель финансово-строительной пирамиды-аферы Войцеховский сбежал в Россию на следующий день после того, как судья Печерского суда Пидпалый выпустил его под минимальный залог 14 миллионов гривень, тогда как прокуратура требовала 50 миллионов гривен», - написал он.

Как отметил Белоцерковец, «Войцеховский оставил за собой как минимум 40 незаконных недостроев за период 2009-2014 годы. А с 2014 по 2016 год КГГА было остановлено около 50 попыток нового незаконного строительства со стороны Войцеховского».

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Как сообщал УНИАН, 15 июля сотрудники Генеральной прокуратуры Украины задержали застройщика Войцеховского, который подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 12,5 миллиона гривень, создании преступной группы, незаконном захвате земельных участков под строительство 40 объектов и других преступлениях.

По версии следствия, в течение 2012-2014 годов должностные лица группы строительных компаний под руководством Войцеховского самовольно в Киеве заняли 42 земельные участки и незаконно начали на них строительство ряда жилых и офисно-торгово-жилых комплексов.

17 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Войцеховскому в виде двух месяцев содержания в следственном изоляторе с возможностью внесения залога в размере 14 миллионов гривень.

27 июля за Войцеховского внесли залог и позже он был выпущен из-под стражи.