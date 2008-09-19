Грузинский филиал «ПриватБанка» восстановил нормальный режим работы

«ТаоПриватБанк», грузинская дочка украинского «ПриватБанка», восстановил нормальный режим работы. Об этом УНИАН сообщил генеральный заместитель председателя правления КБ «ПриватБанк» Юрий ПИКУШ.

По его словам, дочерний банк в Грузии на прошлой неделе возобновил кредитные операции. «Платежные операции, работа банкоматов (а у нас их в Грузии более 200) шли в обычном режиме даже во время конфликта на границе Грузии и Абхазии. В целом можно сказать, что нормальный режим работы «ТаоПриватБанка» восстановлен, - сказал Ю.ПИКУШ. - Как ни странно, ни одно из наших подразделений и даже ни один из банкоматов не пострадал, наверное, в основном это была психологическая война».

По словам банкира, российский дочерний банк «ПриватБанка» «Москомприватбанк» работал и продолжает работать в нормальном режиме.