Бойцы батальона ОУН провели акцию протеста в центре столицы и снесли забор в поселке под Киевом (фото)

23:37, 14 августа 2016
Общество
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Бойцы добровольческого батальона ОУН провели акцию протеста в центре Киева снесли забор в селе под столицей.

фото: УНІАН

Акция под названием "Свободу Добровольцам!" началась на Майдане Независимости, после чего митингующие прошли маршем к зданию Администрации президента, передает Громадське.

фото: УНІАН

Участники акции требовали, в частности, «прекратить репрессии против добровольческого движения».

фото: УНІАН

Затем участники марша решили ехать в поселок Водогон под Киевом. В поселке участники батальона ОУН снесли забор, который, по их словам, установлен незаконно.

фото: УНІАН

Столичная полиция сообщает, что к охране общественного порядка в Киеве было привлечено дополнительно более тысячи сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии Украины.

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