Бойцы батальона ОУН провели акцию протеста в центре столицы и снесли забор в поселке под Киевом (фото)

Акция под названием "Свободу Добровольцам!" началась на Майдане Независимости, после чего митингующие прошли маршем к зданию Администрации президента, передает Громадське.

Участники акции требовали, в частности, «прекратить репрессии против добровольческого движения».

Затем участники марша решили ехать в поселок Водогон под Киевом. В поселке участники батальона ОУН снесли забор, который, по их словам, установлен незаконно.

Столичная полиция сообщает, что к охране общественного порядка в Киеве было привлечено дополнительно более тысячи сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии Украины.