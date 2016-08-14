Смедляев о сценарии ФСБ по событиям на полуострове: "террористом" должен был стать крымский татарин (видео)

Об этом заявил глава Центризбиркома Курултая крымских татар Заир Смедляев, передает Громадське.

По его словам, во время допроса, который опубликовали российские СМИ, Сулейманов назвал несуществующий адрес своего места жительства.

"Если бы человек проживал в Запорожье, он бы свой адрес, где проживал в течение многих лет, назвал бы точно. А не тот, который в "Гугл" показывает, что такого дома в Запорожье нет. Есть улица, но она короче", — сказал Смедляев.

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По мнению Смедляева, Сулейманов был похищен российскими силовиками и сейчас нуждается в помощи, ведь после аннексии со стороны России на крымских татар осуществляется систематическое давление. Похищение и запугивание также объясняет то, что с родственниками Сулейманова не могут связаться.

"По их сценарию, террористом должен быть крымский татарин. Сегодня Крым стал полуостровом страха. Много кто опасается за жизнь своих близких. В Крыму более двух десятков похищенных силовиками, и когда начинаешь интересоваться— начинаются угрозы со стороны силовиков", - сказал он.