"Не террорист, не планирую ничего": Сердюк отреагировал на обвинения ФСБ в организации "диверсий" в Крыму

Он сообщил, что единственная правда из озвученной информации – это правильно написана фамилия и имя и что он действительно служил в 37-м батальоне, передает Громадське.

Он, по его словам, никакого отношения к Главному управлению разведки Минобороны не имеет.

"Я служил в 37-м батальоне офицером-психологом. Моими обязанностями было говорить с людьми, бороться с "аватарами", оформлять СОЧ (самовольное оставление части – Ред.). Ну и все. Ни к разведке, ни к спецслужбам я отношения не имею. Не имел и не имею. И не хочу, ибо не владею ни знаниями, ни опытом. Ерунда какая-то. Я никогда не был начальником разведки. Только сегодня утром добрался до интернета и почитал все, что пишут. Я сейчас под впечатлением от всего этого. Шокирован. Я ничего не организовывал и никого никуда не отправлял. Я добродетельный человек. Не террорист, не планирую ничего. Живу себе и семью кормлю. А здесь прогремел на всю страну. Мне звонят, а я даже не знаю, что комментировать. Тревожно из-за всего этого", – рассказывает Сердюк.

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Он также рассказал, что был демобилизован 30 сентября прошлого года. Сейчас живет в Киеве и занимается тем бизнесом, который оставил до войны: небольшим проектным бюро.

"Женю (Евгения Панова – Ред.) я знаю, у меня даже есть записи, когда я с ним общался в связи со своими обязанностями. Я не знаю, что он там рассказал, но, очевидно, не по своей воле. Мы с ним служили в одно время, но призвали его раньше. Соответственно, он и освободился раньше. Он же назвал еще двух бойцов из нашего батальона. Это Алексей Сандул и Олег Дмитренко. Алексей вообще после осколочного ранения, у него рука не работает. Он постоянно по больницам. Олегу столько же, сколько мне – за пятьдесят лет. Ну какой из него разведчик? С Евгением мы общались время от времени, телефоны есть. Видели на массовых мероприятиях нашего батальона. Я знал, что он в Энергодаре. Устроился на работу. Я порадовался еще за него", – говорит Сердюк.

Чушью Владимир Сердюк считает и то, в чем подозревают Евгения Панова, с которым он в свое время служил.

"Судя по видео, общались с Женей, мягко говоря, не гуманно. По видео понятно, что его били. Реакция какая-то заторможенная. Заметное расхождение. Даже когда он мою фамилию называет, с паузами. Такое впечатление, будто ему кто-то диктует. А насчет того, в чем его обвиняют – то у меня в голове не укладывается. Ну где Женя, а где то, что ему инкриминируют? Он патриотически настроен, но у него здоровье слабое. Он когда еще к нам пришел, было удивительно, как его в военкомате с таким здоровьем пропустили. Но нужно приложить все усилия, чтобы его освободить", – рассказал Владимир Сердюк.

Ранее ФСБ заявило, что организатором "диверсионной операции" в оккупированном Крыму был "сотрудник" Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владимир Сердюк.