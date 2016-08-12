В полиции назначили нового наркоборца: скандального Киву заменил полковник Кихтенко (фото)

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Как отмечается в сообщении, сегодня, 12 августа, временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян представил личному составу Департамента противодействия наркопреступности нового руководителя. Им стал полковник полиции Андрей Кихтенко.

Читайте такжеАэроразведка против наркопреступников: скандальный Кива презентовал свой последний проект

Троян также подчеркнул, что структура Департамента будет укомплектовываться новыми кадрами, а на местах будут созданы территориальные подразделения, и определил первоочередные задачи для подразделений противодействия наркопреступности, в частности - борьбу с незаконным оборотом наркотиков в южном регионе Украины, подчеркивается в сообщении.

Напомним, Илья Кива, бывший начальник Департамента противодействия наркопреступности, будет работать в подразделении МВД, которое занимается вопросами ветеранов АТО.