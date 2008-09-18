Киеврада учла предложения блока Кличко к новому Генплану

Киеврада учла все пожелания блока Кличко относительно нового Генерального плана. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, депутат Киеврады Дмитрий Андриевский. По убеждению политика, это может свидетельствовать об умении власти и оппозиции находить компромисс в стратегических вопросах, которые касаются дальнейшей судьбы Киева.

«Власть предложила свой проект решения, мы предоставили предложения, эти предложения были учтены. Это я и называю нормальной, конструктивной работой», - отметил политик.

В то же время Дмитрий Андриевский отметил, что оппозиция будет следить за всеми этапами разработки крайне важного для города документа. «Если мы увидим какие-то злоупотребления, финансовые нарушения, попытки легализовать незаконные решения или просто обычные ошибки, мы обязательно будем информировать об этом общественность», - прибавил депутат.

Напомним, сегодня была создана рабочая группа при КГГА по вопросам разработки нового Генерального плана развития города до 2020 года. В эту группу вошли специалисты главных управлений КГГА, ведущие специалисты в сфере градостроения и архитектуры, депутаты Киеврады. Роботу по разработке нового Генерального плана планируют закорчить до 2010 года.