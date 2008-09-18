Харьковскую милицию стягивают к зданию горсовета

Руководитель Главного управления МВД Украины в Харьковской области Виктор РАЗВАДОВСКИЙ издал распоряжение о дополнительных мерах охраны общественного порядка у дома Харьковского горсовета на площади Конституции.

Как сообщила УНИАН начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, в частности, введен круглосуточный маршрут охраны общественного порядка по периметру дома горсовета. К дому также приближены наряды, несущие службу в этой зоне.

По ее словам, сегодня ночью неизвестный разбил окно на втором этаже здания Харьковского горсовета. По словам Л.ВОЛКОВОЙ, сигнал о событии поступил около 8 часов утра от технических работников городского совета.