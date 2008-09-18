Доходность госбумаг США опустилась до уровня времен Второй мировой войны

Доходность трехмесячных гособлигаций США рухнула вчера почти до уровня времен Второй мировой войны. Обвал фондового рынка заставил инвесторов искать более надежные вложения, сообщает агентство Bloomberg.

Ставка по трехмесячным гособлигациям опустилась до 0,02% на опасениях дальнейших потерь на финансовом рынке в связи с обсуждением слияния Morgan Stanley и Wachovia Corp. и поглощением Lloyds TSB Group Plc британского ипотечного гиганта HBOS Plc.

Уже второй день подряд РТС и ММВБ днем приостанавливали торги. Эксперты говорят, что такого масштабного коллапса в мировой практике не было уже давно.

На грани краха сейчас находится крупнейшая страховая компания США «AIG», на от которой в непосредственной зависимости находятся крупнейшие банки мира.

Полит.ру