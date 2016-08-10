В МИДе не знают о задержании в Венгрии украинца-перевозчика мигрантов, говорят о задержании на Закарпатье

Об этом УНИАН сообщила представитель консульской службы МИД Ореста Старак.

"Я могу сказать лишь то, что у нас есть информация, что действительно задержали украинца по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов, но не в Венгрии, а в Закарпатской области в Виноградовском районе", - сказала Старак.

Она уточнила, что задержание осуществили украинские пограничники.

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9 августа венгерская полиция сообщила о задержании в уезде Толна водителя из Украины. В его фургоне обнаружили 33 нелегальных мигрантов.

Речь шла о том, что дорожный патруль на автомагистрали M6 остановил грузовой микроавтобус, в котором обнаружили пассажиров, которые имели при себе документы, но находились в стране Шенгенской зоны без разрешения. Задержанных доставили в полицейский участок, где обеспечили питьевой водой и пищей. Среди них граждане Пакистана, Бангладеш и Афганистана, которые уже подали заявления на получение статуса беженца. Задержан водитель микроавтобуса, 55-летний мужчина, гражданин Украины, которого подозревают в контрабанде людей.