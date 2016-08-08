Теракт в Пакистане: число погибших возросло до 70, более сотни раненых

Представитель правительственной больницы, где произошел взрыв, сообщил о как минимум 70 погибших и более чем 112 раненых. Об этом сообщает Reuters.

Взрыв осуществил смертник в толпе людей, которые собрались возле правительственной больницы экстренной помощи. В толпе преобладали юристы и журналисты. Люди сопровождали тело известного адвоката Билала Анвара Кассе, застреленного ранее в понедельник.

Ранее сообщалось о 50 погибших и десятки раненых.

Ранее министр здравоохранения провинции Белуджистан Рехмат Салех Балок заявлял, что "много людей ранено, поэтому количество погибших может расти".

Ответственность за взрыв на себя взяла группировка "Джаамат-ур-Ахрар", которое имеет отношение к исламистских боевиков Талибана.

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Как отмечает издание, не сразу было понятно, именно эта группировка осуществила теракт, потому что в прошлом ее представители заявляли о совершении нападений, когда на самом деле "Джаамат-ур-Ахрар" не имел никакого отношения к атакам.

На прошлой неделе Соединенные Штаты добавили эту группировку в список международных террористов и ввели в ее отношении санкции.