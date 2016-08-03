В военном параде к 25-летию Независимости впервые примут участие резервисты

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Вооруженных Сил Украины.

«Призванные на учебные сборы резервисты примут участие в торжественном прохождении парадных расчетов войск и военной техники на главной площади страны в Киеве по случаю празднования 25-летия Независимости Украины. Прохождение парадного расчета резервистов на юбилейном параде войск произойдет впервые за времена Независимости Украины», - говорится в сообщении.

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Будущие участники Марша Независимости уже прибыли в одну из воинских частей оперативного командования “Север” из разных военных комиссариатов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на военном параде по случаю Дня Независимости Украины не будет техники из зоны АТО.