В военном параде к 25-летию Независимости впервые примут участие резервисты
В военном параде по случаю 25-летия Независимости Украины впервые примут участие резервисты.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Вооруженных Сил Украины.
«Призванные на учебные сборы резервисты примут участие в торжественном прохождении парадных расчетов войск и военной техники на главной площади страны в Киеве по случаю празднования 25-летия Независимости Украины. Прохождение парадного расчета резервистов на юбилейном параде войск произойдет впервые за времена Независимости Украины», - говорится в сообщении.
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Будущие участники Марша Независимости уже прибыли в одну из воинских частей оперативного командования “Север” из разных военных комиссариатов.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на военном параде по случаю Дня Независимости Украины не будет техники из зоны АТО.