В Киеве задержали инструктора Нацгвардии, который продавал наркотики (фото)
15:21, 09 августа 2016Общество
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве инструктора одной из бригад Национальной гвардии, который продавал наркотики.
Фото ssu.gov.ua
Как сообщила СБУ, военная контрразведка СБУ совместно с военной прокуратурой провели задержание на проспекте Победы, когда мужчина пытался реализовать очередную партию амфетамина.
Фото ssu.gov.ua
СБУ вышла на нарколабораторию, где закупал наркотики задержанный. В Бородянском районе Киевской области правоохранители изъяли составляющие для изготовления амфетамина, рецептуру, фольгу для упаковки и электронные весы.
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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Военной прокуратурой решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
Фото ssu.gov.ua
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