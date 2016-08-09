В Киеве задержали инструктора Нацгвардии, который продавал наркотики (фото)

Как сообщила СБУ, военная контрразведка СБУ совместно с военной прокуратурой провели задержание на проспекте Победы, когда мужчина пытался реализовать очередную партию амфетамина.

СБУ вышла на нарколабораторию, где закупал наркотики задержанный. В Бородянском районе Киевской области правоохранители изъяли составляющие для изготовления амфетамина, рецептуру, фольгу для упаковки и электронные весы.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Военной прокуратурой решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.