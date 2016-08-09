На Днепропетровщине уволили треть руководителей полиции

Члены аттестационной комиссии со ссылкой на данные, озвученные во время инструктажа представителями ІСІТАР, сообщает Depo.ua.

"По итогам первой волны аттестации решено уволить 21 руководителя, еще 8 понизить в должности", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что всего аттестацию проходили 59 полицейских. Один топ-полицейский будет проходить повторное собеседование после прохождения проверки на полиграфе 16 августа.

"По словам сотрудников кадровой службы, часть уволенных "топов" избегает ознакомления с приказом об увольнении, возможно, с целью использования этого как основания для обжалования в суде", - подчеркивает издание.

С 8 по 12 августа в Днепре проходят собеседование с аттестационными комиссиями 457 сотрудников полиции второй категории. Половина состава аттестационных комиссий - представители общественности.