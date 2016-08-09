На Днепропетровщине уволили треть руководителей полиции
По результатам аттестации принято решение об увольнении 21 из 59 руководителей полиции области.
Члены аттестационной комиссии со ссылкой на данные, озвученные во время инструктажа представителями ІСІТАР, сообщает Depo.ua.
"По итогам первой волны аттестации решено уволить 21 руководителя, еще 8 понизить в должности", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Украине 4 тысячи полицейских не прошли переаттестацию - Деканоидзе
Отмечается, что всего аттестацию проходили 59 полицейских. Один топ-полицейский будет проходить повторное собеседование после прохождения проверки на полиграфе 16 августа.
"По словам сотрудников кадровой службы, часть уволенных "топов" избегает ознакомления с приказом об увольнении, возможно, с целью использования этого как основания для обжалования в суде", - подчеркивает издание.
С 8 по 12 августа в Днепре проходят собеседование с аттестационными комиссиями 457 сотрудников полиции второй категории. Половина состава аттестационных комиссий - представители общественности.