Згуладзе о переаттестации: важнее избавляться от тех, кто не верит в реформы

Об этом она сказала во время заседания в Киеве совместной коллегии МВД и Министерства юстиции на тему "От новой полиции к новой юстиции и безопасности граждан", сообщает Украинская правда.

Згуладзе признала, что "процесс реформы всегда будет трудным".

"Я знаю, как трудно вам – нашим представителям из регионов – сокращаться, оптимизироваться, особенно когда мы говорим об аттестации, переаттестации, наборе новых сотрудников. В каждом случае это человек, которого вы знаете уже годами, – это всегда сложно идет. Но через это надо переступить", - сказала она.

"Я сейчас смотрю на ГМС особенно. Потому что аттестация и набор расширится из полиции на все органы, которые под нашим зонтиком. Без этого никак. И не потому, что люди, которые там работают, плохие. Возможно, нет. Но если человек коррумпирован – это априори "да"", - отметила Згуладзе.

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"Я бы хотела видеть больше арестов, чем увольнений. Это раз", - завила заместитель главы МВД. А второе – по ее мнению: "Важнее избавляться от тех, которые не верят (в реформы) и хотят переждать. Вот они тормозят реформу значительно больше".

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассчитывает, что до конца года каждый полицейский пройдет переаттестацию.