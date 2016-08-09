В Харькове подожгли две иномарки (фото)

13:54, 09 августа 2016
Общество
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В понедельник, 8 августа, в 5:42 в дежурную часть ГУ ГСЧС в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в автомобилях BMW-750 и Geely, которые находились у двора частного жилого дома по улице Краснодарская, 29. 

poltava.sq.com.ua

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

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На момент прибытия спасателей огнем полностью были охвачены моторные отсеки и частично салоны автомобилей на общей площади 4 квадратных метра. С помощью пены в 6:37 пожар был полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина возгорания автомобилей - занос открытого источника огня.

057.ua

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