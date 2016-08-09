В Харькове подожгли две иномарки (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте такжеВ Одессе на автостоянке сгорели пять гаражей (видео)

На момент прибытия спасателей огнем полностью были охвачены моторные отсеки и частично салоны автомобилей на общей площади 4 квадратных метра. С помощью пены в 6:37 пожар был полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина возгорания автомобилей - занос открытого источника огня.