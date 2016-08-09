В Харькове подожгли две иномарки (фото)
13:54, 09 августа 2016Общество
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В понедельник, 8 августа, в 5:42 в дежурную часть ГУ ГСЧС в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в автомобилях BMW-750 и Geely, которые находились у двора частного жилого дома по улице Краснодарская, 29.
С помощью пены пожар был полностью ликвидирован / poltava.sq.com.ua
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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На момент прибытия спасателей огнем полностью были охвачены моторные отсеки и частично салоны автомобилей на общей площади 4 квадратных метра. С помощью пены в 6:37 пожар был полностью ликвидирован.
Предполагаемая причина возгорания автомобилей - занос открытого источника огня.
Фото: 057.ua
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