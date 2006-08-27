Кабмин полностью погасил задолженность по зарплате шахтерам

Кабинет министров Украины полностью погасил текущую заработную плату и задолженность по зарплате шахтерам будет в размере 669 млн. грн. Об этом сказал министр угольной промышленности Украины Сергей ТУЛУБ сегодня вечером в эфире Первого Национального канала.

"До конца сегодняшнего дня все деньги будут перечислены в регионы", – сказал С.ТУЛУБ.

При этом он добавил, что в мобилизации средств для выплаты задолженности были задействованы министерство финансов, минитерство топлива и энергетики и министерство угольной промышленности.

Как сообщал УНИАН, 22 августа премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявлял, что в ближайшее время задолженность по зарплате шахтерам будет ликвидирована. «Задолженность за ближайшее время ликвидируем», - сказал премьер-министр. Также он добавил, что только в августе правительство привлекло 669 млн. грн.