В Тернополе нелегал покусал полицейского

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, правоохранителям поступило сообщение о драке в одной из квартир по ул. Троллейбусной.

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На месте происшествия полицейские обнаружили гражданина Руанды с травмами головы. Потерпевший сообщил, что его избил гражданин Нигерии, который перед приездом полицейских ушел из квартиры. Вскоре правоохранители нашли мужчину. Заметив патрульных, иностранец попытался скрыться, но правоохранителям удалось догнать его. Беглец вел себя неадекватно и агрессивно. Когда на него надевали наручники, нигериец укусил полицейского.

Мужчину задержали. Оказалось, что он уже шесть лет находится на территории Украины незаконно.

Иностранцу сообщили о подозрении в нарушении ч. 2 ст. 345 УК – умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.