О чем следует помнить, выбирая окна?

Любой ремонт или модернизация дома всегда начинается с замены окон. И, как правило, их функциональность и энергоэффективность стоит на первом месте. Именно характеристикам окон в тепло- и шумоизоляции уделяется наибольшее внимание при выборе конструкций. Но это не единственные характеристики, которые можно найти в окне. Не стоит забывать, что окна – неотъемлемая часть интерьера, и вы легко можете сменить интерьер, установив ламинированные окна WDS! Они не только сохранят тепло, но и преобразят интерьер!

Сегодня цветовая палитра оконного профиля ТМ WDS уже насчитывает 32 декора, которые имитируют цвет и выразительную текстуру натуральных материалов: дерева, металла или камня. Поэтому использование ламинированных окон WDS – один из самых любимых приемов профессиональных дизайнеров интерьера. И он доступен всем!

Окна WDS, ламинированные под «светлое дерево», придадут интерьеру уют и теплоту, строгие и выразительные декоры темных деревянных оттенков придадут аристократичности даже очень сдержанному стилю комнаты. Поклонникам модных стилей интерьера лофт или хай-тек дизайнеры рекомендуют использовать металлопластиковые окна WDS в цветах «Антрацит» или «Серебристый металлик». Но самым популярным декором последних двух лет по праву можно считать «Дуб Шеффилд», или как его еще называют, «беленый дуб». Ламинированные окна WDS в этом декоре прекрасно подходят как для гостиной, так и для спальни или детской.

Тем, кто планирует только замену окон, без масштабных перемен в интерьере, профессионалы рекомендуют использовать простой, но эффективный прием. Выбирать цвет окон в тон существующему напольному покрытию или мебели. Такая маленькая хитрость позволит сделать самый простой интерьер примером вкуса и гармоничности. Необходимо отдельно отметить, что эти предложенные цветные текстуры можно комбинировать в одной конструкции: ламинация окна снаружи будет полностью соответствовать требованиям фасада здания, что немаловажно для новостроев, частных коттеджей или старых зданий, представляющих архитектурную ценность, при этом внутренний интерьер останется в полной гармонии выбранного стиля – ведь изнутри будет нужный цвет окон.

Используйте все возможности окон, которые сделают ваш дом по-настоящему уютным и теплым. Только широкий ассортимент ламинированных окон WDS дает полное сочетание дизайна, энергосбережения и шумоизоляции. Найдите свой декор окон WDS на сайте торговой марки или в одном из фирменных салонов в вашем городе.