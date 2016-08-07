На Львовщине неизвестные сожгли автомобиль секретаря Сколевского горсовета

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, 6 августа в 04.00 в Сколевского отделения полиции поступило сообщение от районного отдела ГСЧС о том, что на улице Черемшины горит легковой автомобиль. Также к правоохранителям обратилась 49-летняя жительница города Сколе, которая сообщила, что неизвестные лица с 03.00 до 03.35 ночи добрались на территорию ее частного домовладения и совершили поджог ее автомобиля Skoda Fabia, 2002 года выпуска. Огонь полностью уничтожил иномарку.

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Правоохранители изъяли с места происшествия бутылку и спички. Назначен ряд экспертиз.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение чужого имущества совершенное путем поджога,- наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет).

На официальной странице в Фейсбук политической партии «Воля» сообщается, что был совершен поджог автомобиля секретаря Сколевского городского совета Ольги Щуревич, которая также является координатором партии «Воля» в Сколевском районе. В сообщении также отмечается, что поджог автомобиля мог быть «из-за конфликта с городским головою Сколе».