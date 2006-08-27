Ющенко согласился закрыть Одесский институт Сухопутных войск

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что согласился с предложением Министерства обороны о создании во Львове единого высшего учебного заведения для подготовки специалистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с прессой на торжественных мероприятиях по случаю 150-летия Ивана Франко в селе Нагуевичи Львовской области.

«Я принял предложение Минобороны относительно создания во Львове Института Сухопутных войск и переноса его из Одессы. И этот институт будет создан. Я просил бы власть о быстром решении этого вопроса и убежден, что в ближайшее время он решится», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году решением коллегии Министерства обороны, а в дальнейшем и постановлением Кабинета Министров Украины было принято решение о создании во Львове единого высшего учебного заведения для подготовки специалистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Позже в Верховную Раду поступило письмо от офицеров Одесского института Сухопутных войск с просьбой оставить это учебное заведение в системе военного образования.

23 августа правительство создало рабочую группу для изучения целесообразности расформирования Одесского института Сухопутных войск.