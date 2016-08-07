На границе с Россией служебный пес вынюхал спрятанные в машине 4 килограмма наркотиков (фото, видео)

Как сообщает Госпогранслужба, найти зелье в автомобиле Mazda помог служебный пес пограничников, натренированный на поиск наркотиков.

Растительное вещество обнаружили в ходе проверки транспортного средства, направлявшегося в Россию.

"Привлеченный четвероногий помощник сразу сработал на машину и подал голос. В ходе осмотра правоохранители обнаружили 18 свертков с веществом растительного происхождения. Два из них находились под задним сиденьем, еще 16 обнаружили в запасном колесе, которое пришлось "разбортировать", - говорится в сообщении.

Предварительно вес найденного наркотического вещества достигает 3,9 килограмма.

По словам задержанного водителя - 29-летнего жителя Запорожья - пакеты ему не принадлежат и как они попали в машину он не знает.

Продолжаются процессуальные действия и экспертиза.