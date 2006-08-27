Глобального потепления не будет, будет глобальное похолодание

Глобальное похолодание, которое может начаться на Земле уже через 50 лет, сменится потеплением лишь в начале XXII века, считают ученые Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН, основываясь на данных исследования солнечного излучения.

"На основе наших исследований мы разработали сценарий глобального похолодания климата Земли к середине этого века и наступления очередного 200-летнего цикла глобального потепления климата в начале 22-го века", – рассказал в интервью РИА Новости заведующий сектором космических исследований Главной астрономической обсерватории РАН, доктор физико-математических наук Хабибулло Абдусаматов.

Он напомнил, что ранее ученые Пулковской обсерватории пришли к выводу, что в 2012-2015 году начнется медленное понижение глобальной температуры Земли, которое достигнет минимума в 2055—2060 годах.

Температура через 50 лет может снизиться до отметки так называемого маундеровского минимума, имевшего место во второй половине XVII века. Тогда в Голландии замерзли все каналы, а в Гренландии вследствие наступления ледников люди были вынуждены оставить часть поселений.

По словам Абдусаматова, новым доказательством надвигающегося глобального похолодания стало полученное от зарубежных коллег письмо. "На днях по электронной почте я получил очень важное письмо. Западные коллеги сообщили о том, что в 2003-2005 годах наблюдалось некоторое остывание верхних слоев мирового океана, что полностью соответствует результатам наших исследований", – рассказал ученый. Снижение глобальной температуры начнется в 2012-2015 годах, считает исследователь.

"Киотские инициативы по спасению планеты от парникового эффекта стоит отложить до лучших времен. Глобальный тепловой максимум на Земле уже достигнут, дальше глобальная температура Земли и без Киотского протокола пойдет на спад до климатического минимума", - сказал Абдусаматов.

Лента.ру