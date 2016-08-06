Полиция объявила подозрение трем участникам столкновений под зданием Оболонского райсуда Киева 2 августа

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева со ссылкой на начальника полицейского главка Андрея Крищенко.

"В настоящее время следователями трем активным участникам происшествий у суда, жителям столицы, сообщено о подозрении в совершении группового нарушения общественного порядка (статья 293 Уголовного кодекса Украины). При этом один из фигурантов в присутствии понятых отказался получать уведомления о подозрении, но следователи выполнили все процессуальные требования Уголовного процессуального кодекса Украины и вручили ему повестку о вызове для проведения следственных действий», - сказал Корищенко.

Читайте такжеГПУ обнародовала видео с закрытых судебных заседаний над "торнадовцами"

По его словам, продолжается досудебное расследование, в рамках которого правоохранители проводят ряд следственных действий, чтобы установить личности и местонахождение других правонарушителей.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Оболонском райсуде Киева рассматривалось дело бойцов расформированной спецроты «Торнадо». В то же время под зданием суда собрались сторонники подсудимых, требовали пустить их на заседание суда, которое проходило в закрытом режиме. Во время митинга произошли столкновения сторонников «торнадовцев» с правоохранителями. В суде заявили, что заседание сорвали сами обвиняемые. По словам пресс-секретаря суда Инны Свинаренко, «торнадовцы» из клети для обвиняемых облили участников судебного процесса и помещение зала суда «неизвестным веществом с ярко выраженным запахом фекалий».

Напомним, 17 июня 2015 года суд арестовал восьмерых бойцов роты "Торнадо" по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ. В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».