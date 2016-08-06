Афанасьев выступил против акции протеста, посвященной обмену пленных

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Афанасьев обратил внимание на то, что сепаратистские и террористические силы также призывают выходить на эту акцию протеста.

В частности призыв идет от Виктории Шиловой и Надежды Курамшиной, которых связывают с Виктором Медведчуком. "Именно Шилова и Курамшин ездили на оккупированную территорию Украины и встречались там с убийцей Украинского народа террористом Александром Захарченко. Их встреча была большим информационным ударом Кремля против Украины", - отметил Афанасьев.

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Также акцию протеста 8 августа поддержала помощница депутата Госдумы Евгения Федорова Мария Катасонова.

При этом бывший узник Кремля отметил, что поддерживает обмен "всех на всех", но выступает категорически против амнистии боевиков.

"Как я вижу в этом и есть проблема. Потому что не только у меня такая точка зрения. Именно так, мне видится, и работает наше правительство. Поэтому процесс такой долгий", - отметил он.

Афанасьев также отметил, что украинская власть делает много для освобождения пленных, и в частности сделала огромную работу для его освобождения.

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По словам Афанасьева, он поддерживает обмен пленных "всех на всех", но выступает против любой амнистии для военных преступников.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от "Батькивщины" Надежда Савченко начала бессрочную голодовку с требованием освобождения украинских заложников, удерживаемых на оккупированном Донбассе и в России.

Также, она призвала родственников пленных ехать в Киев и организовывать акции протеста. "Выходите на Банковую, требуйте встречи и отчета от президента Украины как гаранта Конституции и прав и свобод человека, как от главнокомандующего, который посылал на смерть ваших детей, а не своих собственных", - подчеркнула Савченко.