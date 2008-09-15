В Крыму состоятся масштабные учения Вооруженных Сил Украины

17-27 сентября на морских и береговых полигонах Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины и полигоне “Опук” запланировано провести вторую – практическую – фазу учений “Морской узел-2008”.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

По информации Минобороны, “Морской узел” – масштабные двухступенчатые командно-штабные учения. Их первая – теоретическая – фаза была проведена в мае текущего года.

Как отметили в военном ведомстве, практическая фаза учений начнется с проведения сбор-похода кораблей и судов ВМС ВС Украины, которые в море во взаимодействии с авиацией Воздушных сил ВС Украины отработают задачи по поиску и уничтожению корабельных групп условного противника и подводных лодок, выполнят мероприятия по установке заграждений и тралению мин. Также будут отрабатываться действия войск береговой обороны.

На крымском полигоне “Опук” запланировано провести этап боевых стрельб с применением всех родов авиации Воздушных сил, морской и армейской авиации, кораблей, войск береговой обороны, осуществить высадку морских и воздушных десантов.

Кроме того, в ходе учений планируется проверить реальную готовность к выполнению задач по назначению воздушно-десантных, аэромобильных и артиллерийских частей Сухопутных войск, в том числе с их выходом в районы условного выполнения задач.

В Минобороны также сообщили, что всего к учениям “Морской узел-2008” планируется привлечь до 4 тысяч военнослужащих, 390 единиц вооружения и военной техники, в том числе, до 23 кораблей и судов, до 60 единиц бронетанковой техники, до 30 единиц артиллерийских систем, до 10 вертолетов и до 15 самолетов.

Как сообщал УНИАН, Крымская республиканская организация Партии регионов требует ограничить проведение в конце сентября на полигонах Крыма широкомасштабных военных учений “Морской узел-2008”.

”Крупномасштабные военные учения в Крыму проводятся накануне 1 октября – дня окончания срока действия большого Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. Это можно расценивать как спланированную провокацию”, - говорится в обращении.