В Москве неизвестные расстреляли гражданина Украины

На юго-западе Москвы неизвестными преступниками убит гражданин Украины Алексей Краснокутский (1976 года рождения), сообщает «Газета.Ру».

По информации ГУВД Москвы, двое неизвестных расстреляли его из пистолета около 23.30 мск в субботу возле дома по Болотниковской улице.

А.Краснокутский получил четыре ранения в грудь, от которых скончался на месте.

На месте работает оперативно-следственная группа, выясняющая обстоятельства случившегося. Также устанавливается, чем погибший занимался в России, отметили в ГУВД Москвы.