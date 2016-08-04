Во Львове проведут ряд отключений от электросети (список адресов)
Отключение проведут с целью реконструкции, технического переоснащения и ремонта электросетей.
ПАО "Львовоблэнерго" осуществляет реконструкцию, техническое переоснащение, ремонт электросетей для повышения надежности услуг электроснабжения, сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Для выполнения работ в электросетях необходимо провести организационные и технические мероприятия, чтобы подготовить безопасные условия труда - осуществить плановые отключения:
10.08.16 г. с 08:00 до 17:00 будет временно прекращено услуги по электроснабжению потребителям в г. Львове:
по ул. Старицкого, Ст. Бандеры в связи с проведением плановых ремонтных работ на подстанции № 1;
по ул. Красная в связи с проведением плановых ремонтных работ на воздушной линии от подстанции № 880;
пгт. Винники:
по ул. Франко, Котляревского, Наливайко, Загородняя, Лермонтова, Кривоноса, Довганика, Сагайдачного, Зализняка, Коперника, Независимости, Смерекова, Отца Сокола в связи с проведением плановых ремонтных работ на воздушной линии от подстанции № 721.
11.08.16 г. с 08:00 до 17:00 будет временно прекращено услуги по электроснабжению потребителям в г. Львове:
по ул. Аркаса, Ковалева, Бойковская в связи с проведением плановых ремонтных работ на воздушной линии от подстанции №682;
пгт. Винники:
по ул. Франко, Котляревского, Наливайко, Загородняя, Лермонтова, Кривоноса, Довганика, Сагайдачного, Зализняка, Коперника, Независимости, Смерекова, Отца Сокола в связи с проведением плановых ремонтных работ на воздушной линии от подстанции № 721.
12.08.16 г. с 08:00 до 17:00 будет временно прекращено услуги по электроснабжению потребителям в пгт. Винники:
по ул. Франко, Котляревского, Наливайко, Загородняя, Лермонтова, Кривоноса, Довганика, Сагайдачного, Зализняка, Коперника, Независимости, Смерекова, Отца Сокола в связи с проведением плановых ремонтных работ на воздушной линии от подстанции № 721.
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15.08.16 г. с 08:00 до 17:00 будет временно прекращено услуги по электроснабжению потребителям в г. Львове:
по ул. Старознесенская, Монгольский, Бескидская, Маруньки в связи с проведением плановых ремонтных работ на воздушной линии от подстанции №555.
16.08.16 г. с 08:00 до 17:00 будет временно прекращено услуги по электроснабжению потребителям в г. Львове:
по ул. Старознесенская, Монгольский, Бескидская, Маруньки в связи с проведением плановых ремонтных работ на воздушной линии от подстанции №555.
17.08.16 г. с 08:00 до 17:00 будет временно прекращено услуги по электроснабжению потребителям в г. Львове:
по ул. Старознесенская, Монгольский, Бескидская, Маруньки в связи с проведением плановых ремонтных работ на воздушной линии от подстанции №555.