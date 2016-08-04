Одесситы проведут акцию в день рождения Кузьмы Скрябина

По информации организаторов, акция пройдет у стены памяти Скрябина 17 августа - в день, когда Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) исполнилось бы 48 лет. начало акции в 19:00, сообщает 048.ua.

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"Призываем всех приходить и вместе с нами отпраздновать день рождения любимого Андрея Кузьменко! Споем любимые песни, послушаем песни группы Скрябин в исполнении приглашенных музыкантов, почитаем басни, частушки", - говорится в приглашении.

Как сообщал УНИАН, музыкант, лидер группы «Скрябін» Кузьма Скрябин погиб 2 февраля 2015 года в ДТП.