Сегодня - первая годовщина гибели Кузьмы Скрябина

Сообщается, что в Луцке акция памяти Кузьмы пройдет возле памятника Кузьме в "Ситипарке". Во Львове состоится вечер его памяти «Год одиночества». Мероприятие начнется возле памятника Т. Шевченко на ул. Свободы в 19.00.

На официальной странице Андрея в YouTube на днях опубликовали ролик на композицию "Конец фильма". В четырехминутном видео собраны архивные фотографии и кадры с Кузьмой.

"Кузьма" Кузьменко – украинский певец, лидер группы "Скрябин". Кроме того, Кузьма был ведущим многих телевизионных проектов, а в 2006 году издал автобиографическую книгу "Я, Победа и Берлин".

Он запомнился поклонникам хорошим чувством юмора и глубокими содержательными текстами, а также активной гражданской позицией.

Андрей Кузьменко погиб в ДТП на Днепропетровщине в понедельник, 2 февраля 2015 года. По информации ГАИ, он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с молоковозом. Похоронили Кузьму 5 февраля, на кладбище в Брюховичах.

За день до смерти Кузьма снял несколько роликов о состоянии дорог в области и Кривом Роге.