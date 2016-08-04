В Черкассах чиновника Госгеокадастра приговорили к 5 годам за получение взятки в $3 тысячи

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, заместитель руководителя одного из райотделов Госгеокадастра в Черкасской области требовал от частного предпринимателя взятку в размере 3 тысяч долларов за быстрое и беспрепятственное согласование технической документации по землеустройству относительно отвода в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения.

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Прокуратурой области поддержано государственное обвинение в уголовном производстве в отношении чиновника. Приговором Сосновского районного суда Черкасс должностное лицо признано виновным в совершении тяжкого коррупционного преступления и осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 3 года.

На этой неделе приговор суда вступил в законную силу.

Как сообщал УНИАН, сотрудники СБУ совместно с работниками прокуратуры области задержали чиновника во время получения взятки в начале апреля 2015 года.