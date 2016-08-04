В Одессе задержали россиян, которые хвастались убийствами украинцев

Одесские патрульные задержали в Аркадии двоих мужчин с паспортами России, которые конфликтовали с отдыхающими и кричали, что воевали за "ДНР". Об этом в Facebook сообщил замначальника управления патрульной полиции Одессы Евгений Стельмах.

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"Сегодня под утро патрульные задержали двух мужчин с паспортами РФ, у одного из них обнаружили "диплом о высшем образовании "ДНР", - написал Стельмах.

Этих граждан и документы передали в СБУ.

Как сообщал УНИАН, по данным ООН, на Донбассе с начала вооруженного конфликта погибли 9 553 человека и 22 137 получили ранения.